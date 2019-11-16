Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП с участием автомобилей "Фольксваген" и "Лада" в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает агентство "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
Авария произошла утром 16 ноября на 68-м километре трассы Казань — Оренбург.
— По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ладой", — рассказал собеседник агентства.
Троих пострадавших доставили в больницы. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.
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