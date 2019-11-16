Киркоров признался, что больше всего портит ему настроение

Певец отметил, что занимается нелюбимым занятием лишь для того, чтобы поддерживать своё здоровье.

Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о том, что от одной только мысли о спортивных тренировках у него "портится настроение". Об этом сообщает Пятый канал.

— Я ненавижу этот момент, когда начинаются тренировки. Мне обещает мой тренер, что я в это втянусь, я это полюблю, без этого жить не смогу, но пока при одной мысли от того, что у меня завтра тренировка, у меня портится настроение, — сказал артист.

Киркоров пояснил, что в столице Азербайджана, куда он ездил в рамках гастрольного тура, ему устроили настоящий королевский приём. В частности, исполнителя хита "Просто подари" так хорошо кормили, что по возвращении домой в Москву ему пришлось сесть на диету.

— После этого путешествия в Баку я уже третий день на жёсткой диете и на спорте, потому что там у меня произошёл зигзаг по диете, и всё, что нельзя было, всё было съедено в Баку, — добавил он.

Ранее Лайф писал, что король российской поп-сцены Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от поездки в Азербайджан.