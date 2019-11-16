Британец сорвал джекпот в лотерее, пытаясь развлечь больную жену

Мужчина настаивает, что после выигрыша не уйдёт на пенсию, поскольку "счастлив на своей работе".

Житель Великобритании выиграл миллион фунтов стерлингов, купив для своей больной жены лотерейный билет. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Кевин Фрэнсис купил две скретч-карты лотереи Merry Millions за пять фунтов стерлингов каждая (около 499 рублей ) для своей жены, 75-летней Бренды, которая частично парализована.

— У Бренды не очень хорошо обстоят дела со здоровьем, поэтому скретч-карты — это что-то вроде развлечения. Я редко покупаю их сам, поэтому не знаю, что заставило меня сунуть руку в карман, чтобы найти ровно десять фунтов стерлингов, а затем выбрать две карты, — поделился мужчина.

После того как супруги стёрли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями и понял, что совпадение на одном из билетов пришлось на строку с призом в один миллион фунтов стерлингов (около 82 миллионов рублей).

— Я всё время переворачивал билет и не верил, что один миллион фунтов стерлингов означал один миллион фунтов стерлингов. Должно быть, я был в шоке, потому что я не говорил Бренде о выигрыше час или около того. Когда я сказал ей, что мы выиграли один миллион фунтов стерлингов, она подумала, что я над ней подшучиваю, — добавил Кевин.

Британец заявил, что не будет тратить выигранные деньги на спортивные автомобили или экзотические путешествия на край света, однако малая часть средств пойдёт на исполнение его давней мечты — он научится плаванию.

— Я всю жизнь жил у моря и всегда хотел научиться плавать, но у меня никогда не было ни времени, ни денег на это. Теперь я могу позволить себе сделать это, — пояснил он.

Кроме того, Кевин собирается обустроить свой дом таким образом, чтобы Бренде в нём было более комфортно.

Ранее Лайф писал, что американец по пути на свой последний сеанс химиотерапии выиграл 200 тысяч долларов в лотерею.