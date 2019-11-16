Британец сорвал джекпот в лотерее, пытаясь развлечь больную жену

Житель Великобритании выиграл миллион фунтов стерлингов, купив для своей больной жены лотерейный билет. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.
Кевин Фрэнсис купил две скретч-карты лотереи Merry Millions за пять фунтов стерлингов каждая (около 499 рублей ) для своей жены, 75-летней Бренды, которая частично парализована.
— У Бренды не очень хорошо обстоят дела со здоровьем, поэтому скретч-карты — это что-то вроде развлечения. Я редко покупаю их сам, поэтому не знаю, что заставило меня сунуть руку в карман, чтобы найти ровно десять фунтов стерлингов, а затем выбрать две карты, — поделился мужчина.
После того как супруги стёрли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями и понял, что совпадение на одном из билетов пришлось на строку с призом в один миллион фунтов стерлингов (около 82 миллионов рублей).
— Я всё время переворачивал билет и не верил, что один миллион фунтов стерлингов означал один миллион фунтов стерлингов. Должно быть, я был в шоке, потому что я не говорил Бренде о выигрыше час или около того. Когда я сказал ей, что мы выиграли один миллион фунтов стерлингов, она подумала, что я над ней подшучиваю, — добавил Кевин.
Британец заявил, что не будет тратить выигранные деньги на спортивные автомобили или экзотические путешествия на край света, однако малая часть средств пойдёт на исполнение его давней мечты — он научится плаванию.
— Я всю жизнь жил у моря и всегда хотел научиться плавать, но у меня никогда не было ни времени, ни денег на это. Теперь я могу позволить себе сделать это, — пояснил он.
Кроме того, Кевин собирается обустроить свой дом таким образом, чтобы Бренде в нём было более комфортно.
Ранее Лайф писал, что американец по пути на свой последний сеанс химиотерапии выиграл 200 тысяч долларов в лотерею.
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