Путин поздравил президента Киргизии с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения своего коллегу из Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Российский лидер заявил о готовности к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами.

— Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Под Вашим руководством Киргизская Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в региональных и международных делах, — говорится в сообщении Кремля.

Путин также отметил усилия Жээнбекова по укреплению партнёрства между Россией и Киргизией.

Напомним, накануне, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ по итогам саммита БРИКС, на котором обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития.