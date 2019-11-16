В Москве из-за холодов появились ласки

Они часто подходят к кормушкам для птиц, куда в зимний период также наведываются и мелкие грызуны — основная добыча хищника.

В Москве посетители природных территорий всё чаще стали замечать ласок. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГПБУ "Мосприрода".

— Зимой ласки держатся неподалёку от подкормочных площадок для птиц, куда часто в зимний период наведываются и мелкие мышевидные грызуны — их основная добыча. Кормушки обычно установлены неподалёку от тропинок и дорог, поэтому ласки становятся более заметными для наблюдательных любителей природы, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В "Мосприроде" также напомнили, что ласка — хищник, поэтому не стоит его ловить или гладить.

Напомним, сегодня синоптики обещают жителям столицы прохладную и облачную погоду. Днём ожидается шесть градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до одного градуса.