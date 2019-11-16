Омич угнал машину и сбил её хозяйку прямо в эфире полицейской программы — видео

Камера зафиксировала момент, когда неподалёку послышались крики и звук тормозов. Полицейские бросились на помощь.

Житель Омска угнал машину сожительницы и сбил её на глазах у съёмочной группы передачи "Патруль", которую регулярно выпускает региональная пресс-служба УМВД РФ. Видео с места происшествия опубликовали в соцсети 15 ноября.

Камера зафиксировала момент, когда неподалёку от места съёмок послышались крики и звук тормозов. Сотрудники полиции бросились на помощь.

Выяснилось, что машину угнал бывший возлюбленный потерпевшей. По её словам, она решила расстаться с ним, когда узнала, что он употребляет запрещённые вещества. Девушка увидела, что он сел в её машину, и попыталась помешать, однако у неё ничего не вышло.

Сообщается, что позже автомобиль обнаружили на территории соседнего двора. Теперь правоохранителям осталось найти самого злоумышленника.

В пресс-службе ведомства отметили, что проект "Патруль" без каких-либо художественных приёмов и постановки показывает будни сотрудников омской полиции.