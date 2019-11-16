Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Поклонники скончавшейся Аллы Константиновны ещё раз выразили свои соболезнования и вспомнили, каким жизнерадостным человеком она была.

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.

— Сегодня я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм". Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года, — подписала девушка пост в "Инстаграме".

На кадрах Вербер с улыбкой танцует на пляже курорта. Подписчики сразу же отреагировали на яркое видео. Они ещё раз выразили свои соболезнования и отметили, каким же жизнерадостным человеком была Алла Константиновна.

Напомним, Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни 6 августа. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов, она была госпитализирована. Помочь Вербер врачи не смогли. Позднее стала известна причина смерти — менингококковый сепсис.