Боец UFC перевоплотился в Джокера во время взвешивания — видео

Бразильский боец смешанного стиля Маркус Перес, участвующий в турнире UFC, вышел на взвешивание в образе Джокера. Соответствующее видео опубликовано в твиттер-аккаунте MMA Fighting.

Перес примерил грим и причёску героя "Тёмного рыцаря", которого сыграл Хит Леджер. Изначально на сцену он вышел в капюшоне, после чего скинул его и резко повернулся к зрителям. Фанаты, увидев перевоплощение спортсмена, поприветствовали его бурными аплодисментами.

Напомним, ранее британское издание изобразило главного тренера лондонского "Арсенала" в маске Джокера. Такое сравнение он получил после сенсационного проигрыша его команды "Шеффилду Юнайтед".