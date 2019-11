В свет вышел второй посмертный альбом рэпера Lil Peep. Об этом сообщили в инстаграме музыканта.

В пластинку Everybody's Everything включили 19 песен. В записи нескольких треков принимали участие такие исполнители, как Rich The Kid, Diplo и Lil Tracy.

На сайте "Кинопоиск" отмечается, что 21 ноября в отечественном прокате появится документальный фильм о певце, получивший название "Lil Peep: всё для всех".

Напомним, рэпер Lil Peep умер 16 ноября в 21 год в Нью-Йорке в автобусе перед концертом. Причина смерти — передозировка наркотиков. В ноябре 2018 года вышла первая посмертная пластинка музыканта, получившая название Come over when youʼre sober (Part 2).