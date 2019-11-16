Тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей

СМИ сообщают, что в Италии подобные действия являются одним из самых частых способов запугивания.

Главный тренер футбольного клуба "Интер" Антонио Конте получил письмо с угрозами. Кроме того, в присланном конверте лежала пуля. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В связи с произошедшими событиями стражи правопорядка пообещали обеспечить Конте и его семье безопасность, а также предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы.

Сейчас полиция расследует дело и устанавливает личность отправителя письма. В скором времени правоохранители проверят конверт на наличие отпечатков пальцев, чтобы выяснить личность злоумышленника и, следовательно, установить мотив угроз.

— Собранный материал (письмо, конверт и пуля. — Прим. Лайфа) будет подвергнут всем научным анализам и всем возможным исследованиям, чтобы попытаться идентифицировать "анонимные" угрозы, — говорится в сообщении издания.

Ранее Лайф писал о том, что полиция Франции задержала подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Эмманюэля Макрона.