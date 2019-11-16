В МВД рассказали, кто совершает больше всего преступлений в России

Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось проанализировать данные почти 680 тысяч соотечественников, совершивших правонарушения в этом году.

Чаще всего преступления в России совершают безработные, при этом каждый третий из них в этот момент был пьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Большинство из задержанных с начала года россиян (около 433 тысяч) не имеют постоянного дохода, каждый третий (примерно 230 тысяч) совершил правонарушение под действием спиртного. При этом подавляющую часть подозреваемых составляют мужчины.

Также в указанный период преступления совершили более 27 тысяч подростков и свыше 30 тысяч студентов. По данным ведомства, уровень преступности среди последних двух категорий снизился.

Кроме того, в сравнении с прошлым годом снизилось и число правонарушений, совершённых с использованием оружия, — на 6%. В 2019 году на 5,3% также снизилось число инцидентов с хищением и вымогательством оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что за минувший год сотрудникам полиции удалось раскрыть более 37 тысяч преступлений прошлых лет.