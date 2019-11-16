Военные США испытали российский танк Т-80

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Видео © Twitter/@3rd8cav

Военные бронетанковой бригады США Greywolf испытали российский танк Т-80У. Видео опубликовано в твиттере подразделения.

Манёвры проходили на территории Южной Кореи, которая на 2017 год располагала 80 такими танками.

Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая машина используется с 1985 года. Кроме России и Южной Кореи она эксплуатируется военнослужащими Кипра.

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