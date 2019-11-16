Военные США испытали российский танк Т-80

Rat-a-tat-tat pic.twitter.com/2bHdoEpFTm— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) 15 ноября 2019 г.
Военные бронетанковой бригады США Greywolf испытали российский танк Т-80У. Видео опубликовано в твиттере подразделения.
Манёвры проходили на территории Южной Кореи, которая на 2017 год располагала 80 такими танками.
Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая машина используется с 1985 года. Кроме России и Южной Кореи она эксплуатируется военнослужащими Кипра.
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