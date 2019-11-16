Советница Александра Вучича рассказала о его состоянии

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Фото © ТАСС / PA Images

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, однако он до сих пор находится в больнице. Об этом сообщает местное информационное агентство Tanjug со ссылкой на советницу сербского лидера Сузану Васильевич.

— Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, но из предосторожности он всё ещё находится в ВМА (Военно-медицинской академии), — сказала она.

Напомним, что сербский лидер попал в больницу из-за проблем с сердцем вечером в пятницу, 15 ноября.

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