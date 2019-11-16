В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо

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Видео © YouTube / Телекомпания ТВК

Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.

В Красноярске кондуктор автобуса спасла людей, когда водитель потерял сознание во время движения. Об этом Лайфу рассказала родственница одной из пассажирок.

— Водителю стало плохо, он посинел, у него изо рта пошла кровь. Он облокотился на сиденье, автобус понесло на столб. Кондуктор, жена его, увидев это, запрыгнула к нему туда в кабину, перелезла и нажала на тормоз, отметила женщина.

<p>Фото © VK/ <a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=красноярск%20кондуктор%20спасла&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-87856608_92460" target="_blank">Общественный транспорт Красноярска [OTKrsk]</a></p>

Водителя сразу же вытащили из салона. Проезжавший мимо очевидец оказался медиком и сообщил, что необходимо срочно вызывать скорую, иначе мужчина умрёт.

Водителю оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Автор:
АЖ
Анастасия Жидких
Соавторы:
Райля  Гареева
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