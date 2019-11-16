В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо

Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.

В Красноярске кондуктор автобуса спасла людей, когда водитель потерял сознание во время движения. Об этом Лайфу рассказала родственница одной из пассажирок.

— Водителю стало плохо, он посинел, у него изо рта пошла кровь. Он облокотился на сиденье, автобус понесло на столб. Кондуктор, жена его, увидев это, запрыгнула к нему туда в кабину, перелезла и нажала на тормоз, — отметила женщина.

Водителя сразу же вытащили из салона. Проезжавший мимо очевидец оказался медиком и сообщил, что необходимо срочно вызывать скорую, иначе мужчина умрёт.

Водителю оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.