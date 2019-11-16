Актёра Александра Петрова ищет налоговая

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ярославской области разыскивает актёра Александра Петрова за долги, сообщает Mash. 30-летний артист, как известно, родился в тех краях, в городе Переславль-Залесский.
По данным телеграм-канала, звезда российских фильмов долгое время не выплачивал транспортный налог за старенький кроссовер Mitsubishi Outlander. В результате сумма его долга с учётом пени составляет 26 тысяч рублей.
Впрочем, для российского шоу-бизнеса такие инциденты не в новинку. Так, ранее столичная ФНС выставила артистке Анастасии Заворотнюк счёт за долги. Со звезды "Моей прекрасной няни" хотят взыскать 24 тысячи рублей.
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