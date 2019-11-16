Актёра Александра Петрова ищет налоговая

С молодого российского артиста хотят взыскать 26 тысяч рублей. Именно столько он задолжал по налогу на транспорт.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ярославской области разыскивает актёра Александра Петрова за долги, сообщает Mash. 30-летний артист, как известно, родился в тех краях, в городе Переславль-Залесский.

По данным телеграм-канала, звезда российских фильмов долгое время не выплачивал транспортный налог за старенький кроссовер Mitsubishi Outlander. В результате сумма его долга с учётом пени составляет 26 тысяч рублей.

Впрочем, для российского шоу-бизнеса такие инциденты не в новинку. Так, ранее столичная ФНС выставила артистке Анастасии Заворотнюк счёт за долги. Со звезды "Моей прекрасной няни" хотят взыскать 24 тысячи рублей.