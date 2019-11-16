Депутат рассказал, какие планы были у умершего политика Исаева

Парламентарий признался, что переписывался с погибшим за несколько часов до его смерти и не может поверить в то, что его больше нет.

У политика Никиты Исаева было большое количество планов, и даже за несколько часов до смерти он обсуждал одну из рабочих поездок. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы Олег Шеин.

Парламентарий переписывался с Исаевым накануне и обсуждал совместную поездку в Череповец, которую они планировали в декабре. Шеин признался, что ему трудно поверить в то, что Исаева больше нет.

— Конечно, это большая утрата, и не только для людей, кто Никиту Олеговича знал, любил, ценил, но и в принципе для общества. Потому что Исаев со свойственной ему огромной энергетикой как раз старался помогать людям, ездил по России, выезжал в самые подчас глухие места, — отметил депутат.

Напомним, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года, возвращаясь из командировки. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.