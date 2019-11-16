iPhone предупредил москвичей о торнадо, но синоптики назвали это бредом

iPhone предупредил пользователей смартфонов, что сегодня, 16 ноября, в Москве ожидается торнадо, однако синоптики заявили, что такой прогноз — полный бред.

— В данном случае речь идёт о роботизированной раскодировке тех данных, которые передаются разными национальными центрами без прохождения через руки инженеров-метеорологов. Это всё бред полный, — сказал агентству городских новостей "Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что в атмосфере Центральной России в субботу будет действовать сибирский антициклон, который никак не предполагает торнадо.

Напомним, сегодня синоптики обещают жителям столицы прохладную и облачную погоду без осадков. Днём ожидается шесть градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до одного градуса.