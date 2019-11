В Голливуде снимут метадраму, где Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа

В фильме будет много отсылок к биографии актёра, его жизненному пути и прошлым работам.

Американский актёр Николас Кейдж сыграет в метафильме с ироничным названием The Unbearable Weight of Massive Talent ("Невыносимый вес огромного таланта"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Особенность картины заключается в том, что актёру предстоит сыграть в ленте самого себя.

По информации издания, сценарий фильма прислали артисту с пояснением, что это "любовное послание", а не насмешка над ним. Кейдж рассматривал участие в этом проекте в течение нескольких недель, прежде чем согласился.

Кейджу предстоит сыграть Николаса Кейджа — актёра, который страстно хочет заполучить роль в новом фильме Тарантино. Одновременно с этим у него натянутые отношения с дочерью-подростком. При этом он иногда разговаривает с эгоистичной версией самого себя из 90-х, которая вечно попрекает его тем, что он слишком часто снимался в третьесортных фильмах, вследствие чего перестал быть звездой.

Кроме того, персонаж Кейджа находится по уши в долгах, из-за чего вынужден появиться на вечеринке мексиканского миллиардера. В ЦРУ актёру рассказывают, что миллиардер на самом деле является наркобароном, похитившим дочь кандидата в президенты Мексики. Однако на этом приключения Кейджа не заканчиваются, передаёт издание.

Отметим, что ключевой особенностью станет метахарактер картины. А это означает, что зрителя ждут многочисленные отсылки к старым работам Кейджа, включая "Угнать за 60 секунд", "Без лица" и "Покидая Лас-Вегас". Кроме того, сценарий фильма, который по сюжету картины главный герой будет писать совместно с мексиканским миллиардером, отразит события The Unbearable Weight of Massive Talent.

Как отметило издание, эта странная картина действительно может спасти карьеру Кейджа. Студия Lionsgate, которая займётся съёмками, крайне заинтересована в проекте — настолько, что предложила актёру гонорар, сопоставимый с тем, что он получал за фильмы вроде "Призрачного гонщика" и "Сокровищ нации".