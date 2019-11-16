Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа

Женщина впервые за долгое время нарушила молчание и рассказала, почему не делится никакой информацией о самочувствии Михаэля.

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна. По её словам, она лишь выполняет его волю, оберегая от прессы и любопытных фанатов.

— Сейчас он в лучших руках, и мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить его состояние в секрете, — приводит её слова The Sun.

Напомним, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер ударился головой о камень, когда катался на лыжах в Альпах. Травма оказалась тяжёлой, из комы гонщика вывели только спустя полгода. Сегодня о состоянии Шумахера мало что известно — чаще всего это только слухи, поскольку семья спортсмена не даёт никакой информации, а также не позволяет кому-либо его фотографировать. Ранее о лечении спортсмена рассказал его врач.