Под Ростовом-на-Дону ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Ростовской области ищут пропавшего 15-летнего подростка, который 14 ноября ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

— Приметы: на вид 14–16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное бледное, волосы светло-русые, глаза карие, на лице веснушки. Был одет: чёрные спортивные штаны, куртка тёмно-зелёного цвета с капюшоном, обувь ярко-жёлтого цвета, очки с чёрной оправой, — сообщили в пресс-службе МВД ГУ МВД по области.

В ведомстве обратились ко всем, кто располагает любой информацией о местонахождении подростка, с просьбой сообщить об этом правоохранителям.