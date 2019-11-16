Стрельба произошла в якутском посёлке, есть погибший и раненые

Один мужчина погиб и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в посёлке Айхал в Якутии. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл ночью 16 ноября в увеселительном заведении, неизвестные ранили троих мужчин.

— В результате 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Якутии сообщает, что перестрелка произошла из-за конфликта работников рынка.