Стрельба произошла в якутском посёлке, есть погибший и раненые

Один мужчина погиб и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в посёлке Айхал в Якутии. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошёл ночью 16 ноября в увеселительном заведении, неизвестные ранили троих мужчин.
— В результате 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Якутии сообщает, что перестрелка произошла из-за конфликта работников рынка.
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