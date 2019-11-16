Уникальный олень с тремя рогами попал в объектив фотографа

Аномалия может быть результатом нарушения в развитии. Также вероятно, что третий рог мог сохраниться в период, когда зимой у оленей вырастают новые рога взамен сброшенных.

Фотограф-любитель из американского штата Мичиган отправился в лес, чтобы запечатлеть дикую природу. Однако, сам того не подозревая, он сумел заснять редчайшего оленя с тремя рогами. Об этом сообщает газета The Washington Post.

75-летний Стивен Линдберг на выходных гулял со своей собакой в лесу в городе Маркетте. Сначала он сделал несколько снимков речной выдры, а затем заметил оленя.

Причём он даже не понял, что за редкий зверь ему попался. Третий рог Линдберг заметил, только когда вернулся домой и загрузил полученные фотографии на компьютер.

Мужчина опубликовал фото своей находки в "Фейсбуке", и ею сразу же заинтересовались местные СМИ.

Ветеринар Стив Эдвардс, специализирующийся на лечении крупного рогатого скота, рассказал Detroit Free Press, что трёхрогий олень — это находка "одна на миллион".