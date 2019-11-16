Названа диета, которая спасёт от гриппа

Учёные рассказали про режим питания, который активирует иммунную систему и замедляет развитие вируса.

Американские учёные выяснили, что кетогенная диета, которая основана на употреблении жиров, способна защитить организм от гриппа. Об этом сообщает Science Immunology .

Специалисты провели исследование на грызунах: одну группу в течение недели кормили продуктами с большим количеством жиров в составе, а другую — преимущественно углеводами. Затем их инфицировали вирусом гриппа, в результате чего зверьки, питающиеся жирами, перенесли заболевание намного легче.

— Если мы поймём, как воспроизвести этот эффект, то у нас появится очень мощный метод для борьбы с гриппом и новый способ предотвращения дальнейшего распространения инфекции, — отметил профессор иммунологии Йельского университета Акико Ивасаки.

Учёные также пояснили, что такая диета активирует иммунную систему и приостанавливает развитие вирусу.

Рацион на кетогенной диете на 90% состоит из жиров, которые есть в мясе, рыбе и птице. Также при таком режиме питания можно употреблять некрахмалистые овощи.