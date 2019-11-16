В МИД РФ отреагировали на сообщение о возможном возвращении Украине кораблей

В МИД РФ прокомментировали сообщения СМИ о том, что Москва может передать Киеву задержанные в результате инцидента в Керченском проливе корабли. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент, — говорится в сообщении.

При этом ведомство подчёркивает, что передача может состояться, если Киев даст "гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Ранее СМИ сообщили, что Россия вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли до 9 декабря, когда в Париже должны собраться представители "нормандской четвёрки".