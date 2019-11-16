В Якутии задержали четырёх возможных участников перестрелки

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх возможных участников стрельбы в якутском посёлке Айхал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время по подозрению в причастности к совершению данного преступления задержаны четверо мужчин, с ними работают следователи, — отметили в заявлении следствия.

Проверка обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Айхал в Якутии произошла стрельба. В результате погиб мужчина, ещё двое получили ранения. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за конфликта работников рынка.