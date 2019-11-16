В Забайкалье кинолог и овчарка Фрай спасли пропавшую в лесу пенсионерку

Женщина прождала помощь несколько часов и едва не замёрзла. В регионе уже наступили зимние холода — температура ночью опускается до -23 градусов.

В Забайкальском крае полицейский-кинолог вместе со служебной собакой спас потерявшуюся в лесу женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошёл в Читинском районе. Житель одного из дачных участков ночью сообщил о пропаже матери: 65-летняя женщина одна без мобильного телефона ушла из дома в неизвестном направлении.

В поисках пенсионерки принял участие инспектор-кинолог Константин Дробышев. Его немецкая овчарка по кличке Фрай взяла след пенсионерки и прошла около километра, приведя полицейских к женщине.

— Выяснилось, что она вышла на прогулку перед сном, но, споткнувшись, упала и сломала ногу. Самостоятельно передвигаться пенсионерка не могла. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую медикам, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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