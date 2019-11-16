Упал на забор. Появилось видео момента крушения частного самолёта в Ленобласти

В Сети появилось видео с моментом крушения частного самолёта во Всеволжском районе Ленинградской области. Кадры публикует паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Камеры видеонаблюдения засняли, как легкомоторное судно стремительно теряет высоту над посёлком Луговое, а затем врезается в железный забор одного из жилых домов.

Напомним, что воздушное судно вылетело с частного аэродрома в деревне Хапово, однако в полёте произошёл отказ двигателя. В результате пилот принял решение об экстренной посадке. По данным источника Лайфа, в результате инцидента никто не пострадал.