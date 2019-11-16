Мать убитой доцентом Соколовым аспирантки попала в реанимацию

5233

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Мать убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери. Об этом сообщил её муж Олег Ещенко.

— Моя жена сейчас в реанимации, рассказал он РБК.

Напомним, в ночь на 8 ноября Анастасию убил доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым её связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на родине в Краснодарском крае.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×