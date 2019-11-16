Мать убитой доцентом Соколовым аспирантки попала в реанимацию

Мать убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери. Об этом сообщил её муж Олег Ещенко.
— Моя жена сейчас в реанимации, — рассказал он РБК.
Напомним, в ночь на 8 ноября Анастасию убил доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым её связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на родине в Краснодарском крае.
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