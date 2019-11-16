Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

У женщины сложное онкологическое заболевание — с детства поражены дыхательные пути.

Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова перенесла очередную операцию на горле, которая проходила в Германии.

— Сбилась я со счёта операций ещё полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298-я! Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции. К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому, — написала Кузнецова в "Инстаграме".

Ясновидящая также пояснила, что операции ей необходимо делать регулярно на протяжение всей жизни.

У Николь сложное онкологическое заболевание — с детства поражены дыхательные пути, из-за чего она не могла дышать без вставленной в горло трубки. Растущую опухоль приходится постоянно удалять. Благодаря немецким врачам полтора года назад она наконец-то освободилась от трахеостомической трубки.