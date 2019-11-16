В Турции задержали 25 родственников аль-Багдади

В прокуратуре добавили, что планируют депортировать из страны 21 человека, включая детей террориста.

Турецкие власти провели масштабную операцию и арестовали 25 родственников убитого главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Как уточняется, задержания проводились в четырёх провинциях.

— Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооружённой террористической организации, — говорится в сообщении.

Теперь Турция планирует депортировать из страны 21 родственника аль-Багдади, в том числе и его двоих детей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании жены боевика.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, но аль-Багдади удалось быстро и точно идентифицировать.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.