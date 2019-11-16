СБУ: Главу "Укрэксимбанка" не похитили, а задержали

Ранее родственники мужчины обратились в полицию и написали заявление о похищении.

Главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко не похитили, а задержали правоохранительные органы в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.

— Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины... Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства, — написала в "Фейсбуке" представитель СБУ Елена Гитлянская.

Отмечается, что Гриценко поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что неизвестные якобы похитили в Киеве главу украинского "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Его посадили в чёрный автобус на глазах ребёнка, с которым он гулял. Семья мужчины обратилась в правоохранительные органы.