Хозяйка рассказала о самом эмоциональном коте России, живущем на двух лапах

Несмотря на перелом позвоночника и полную атрофию всей нижней части тела, хвостатый не унывает и продолжает радоваться жизни: спать, есть, кривляться на камеру и играть с верёвочками.

Один из самых популярных котов в Сети — кот-инвалид Рекси из Екатеринбурга — на следующей неделе отметит "юбилей". Пушистому питомцу, который покорил "Инстаграм" и обзавёлся 400 тысячами подписчиков, исполнится 5 лет.

Хозяйка Рекси Дарья Минаева рассказала в беседе с Лайфом о популярности питомца, особенностях его содержания и характере, который, если судить по фотографиям в соцсетях, очень непростой.

— Недееспособность задней части тела возникла в результате действий человека, был сломан позвоночник, подробностей я не знаю и знать не хочу. Вся нижняя часть тела, что ниже перелома, всё атрофировано, хвост, задние лапы, внутренние органы, мочевой пузырь, кишечник, — рассказала Дарья.

В связи с этим возникают некоторые особенности по уходу. Так, кот не может самостоятельно ходить в туалет. Это приходится делать вручную в прямом смысле слова. По признанию хозяйки пушистого питомца, поначалу для неё это было тяжело, поскольку она боялась навредить коту, что-то пережать или переломать. Однако с практикой все эти процедуры стали простыми и обыденными.

Один из самых распространённых вопросов, которые задают Дарье в социальных сетях, — не мешает ли коту жизнь на двух лапах. Девушка поясняет — кроме того, что он не может прыгать, почесать за ухом или сходить в туалет, он типичный кот, который любит спать, дремать и залезать в коробки.

— То, что он живёт на двух лапах, ему не мешает ни грамма, боли нет, дискомфорта нет, адаптировался, в принципе не знает, что можно как-то иначе, живёт такой же жизнью, как и любой другой кот, — пояснила она.

А вот от инвалидной коляски, которую Рекси сделали индивидуально по размеру, Дарья решила отказаться. Поскольку кот в разы лучше себя чувствует на двух лапах, чем на коляске.

Что касается популярности в социальных сетях, то о ней Дарья даже не думала, когда размещала первую фотографию своего любимца.

— Началось случайно, у меня был очень тяжёлый период в жизни, и, чтобы как-то отвлечься, взяла в руки заброшенный фотоаппарат... Дома был кот. И так всё началось, случайно, — рассказала она.

Кроме того, Дарья добавила, что, несмотря на кучу гримас на снимках, Рекси — очень послушный и воспитанный кот: он подходит к людям только с разрешения хозяйки и знает несколько команд. Самая нелюбимая из них — "Пошли зубы чистить". Это он не любит, но покорно с понурым видом слушается и шагает в ванную на гигиеническую процедуру.