Военный беспилотник рухнул у жилых домов под Рязанью

"Орион" — средневысотный беспилотный комплекс, максимальная продолжительность полёта со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 км/ч.

Военный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома в посёлке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрайонном СУ СК на транспорте.

Отмечается, что экспериментальный образец упал во время испытательного полёта. По предварительной версии, ЧП произошло из-за отказа техники. Причины инцидента выясняются.

Как рассказала глава Рязанского района Наталья Жуняева, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома, пострадавших нет.