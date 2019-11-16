Военный беспилотник рухнул у жилых домов под Рязанью

Военный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома в посёлке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрайонном СУ СК на транспорте.
Отмечается, что экспериментальный образец упал во время испытательного полёта. По предварительной версии, ЧП произошло из-за отказа техники. Причины инцидента выясняются.
Как рассказала глава Рязанского района Наталья Жуняева, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома, пострадавших нет.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram