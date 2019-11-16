В Анапе электрокар пробил ограждение набережной и завис на 20-метровой высоте

Падения автомобиля с пассажирами не случилось благодаря растущим на краю обрыва густым кустам.

В Анапе электрокар протаранил ограждение на набережной Высокий берег и завис на 20-метровой высоте. По словам очевидцев, в автомобиле находились двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Предотвратить падение электрокара с пассажирами помогли густые кусты, растущие на краю обрыва. Мужчины не пострадали. После инцидента один из них зашёл в ближайшее кафе, второй — скрылся в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали на место происшествия полицейских.