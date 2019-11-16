Директор зоопарков в Крыму намерен уничтожить 30 "лишних" медведей

Он обратился в Минприроды за соответствующим разрешением. Но в ведомстве предупредили о таких намерениях Росгвардию.

Владелец крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков обратился в Министерство экологии и природных ресурсов республики, чтобы ему выдали разрешение на отстрел 30 медведей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На своём YouTube-канале мужчина рассказал, что местные власти добиваются закрытия зоопарков на три месяца из-за ряда проверок, которые они не прошли. Он также добавил, что "Тайган" и "Сказку" регулярно штрафуют из-за "смехотворных" нарушений и единственное решение в этой ситуации — отстрел животных.

В Минприроды региона пояснили, что, так как речь идёт о содержащихся в неволе животных, этот вопрос не подпадает под компетенцию ведомства. При этом министерство обратилось в Росгвардию и предупредило о возможном применении оружия на территории зоопарков, где в том числе находятся краснокнижные животные.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про медведицу Розу из Московского зоопарка, которая из-за тёплой погоды до сих пор не впала в спячку. Однако она сократила порции еды и стала сонной и медлительной.