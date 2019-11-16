При пожаре в многоэтажке на севере Москвы погибла маленькая девочка

Для установления точной причины возгорания на место происшествия выехали следователи.

При пожаре в многоквартирном доме на Дмитровском шоссе в Москве погибла малолетняя девочка. Возгорание ликвидировали, сообщает ГУ МЧС РФ по столице.

О пожаре на Дмитровском шоссе сообщили в 16:53. В квартире на восьмом этаже загорелись личные вещи и мебель. Ребёнка четырёх-пяти лет обнаружили во время тушения. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в машине скорой помощи.

На место происшествия выехали сотрудники ГСУ СК РФ по Москве, сообщается на сайте ведомства. Чтобы установить точную причину возгорания, назначили пожарно-техническую экспертизу.