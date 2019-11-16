Учёные узнали о пользе многочасовых совещаний

По мнению специалиста, следует избегать встреч с сотрудниками разного функционала, поскольку они неизбежно превратятся в "борьбу за власть".

Совещания на работе часто могут быть бессмысленными, однако учёные считают, что длительные встречи несут практически "терапевтический эффект". Об этом сообщает BBC News со ссылкой на результаты исследования специалистов из Университета Мальмё в Швеции.

Профессор Патрик Холл заявил, что совещания становятся всё более частыми, так как в компаниях присутствует большое количество управленческих и "стратегических" должностей.

Однако рабочие встречи могут быть полезными — на них сотрудники получают возможность пожаловаться и получить признание коллег. При этом реальная цель таких совещаний может состоять в том, чтобы утвердить авторитет организации и напомнить сотрудникам, что они являются её важной частью.

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