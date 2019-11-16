В Москве умер поэт Валерий Дударев

В Москве на 55-м году жизни скончался поэт и филолог Валерий Дударев. Об этом сообщает "Литературная газета".

Причина и детали смерти не уточняются.

Валерий Дударев — автор нескольких поэтических сборников, таких как "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица" и других. С 2017 по 2019 год он занимал должность главного редактора журнала "Юность". Он также получал литературные премии имени Александра Невского и имени Сергея Есенина.