Внезапно скатилась. Лайф публикует видео с моментом падения машины в Фонтанку

По словам очевидцев, в салоне находились один взрослый и двое детей. Медики зафиксировали у них среднее переохлаждение.

Автомобиль "Рено-Логан" с водителем и двумя пассажирами рухнул в воду на набережной Фонтанки в Петербурге. Лайф публикует видео с моментом падения.

На кадрах видно, как машина, которая продолжительное время просто стояла, медленно съезжает с парапета и оказывается в реке. Позже автомобиль подняли из воды при помощи крана.

Как сообщает "Фонтанка", в момент падения в салоне находился мужчина 1963 года рождения, а также пятимесячный младенец и ребёнок девяти лет. Серьёзных травм они не получили — медики зафиксировали среднее переохлаждение.