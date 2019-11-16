Внезапно скатилась. Лайф публикует видео с моментом падения машины в Фонтанку

Автомобиль "Рено-Логан" с водителем и двумя пассажирами рухнул в воду на набережной Фонтанки в Петербурге. Лайф публикует видео с моментом падения.
На кадрах видно, как машина, которая продолжительное время просто стояла, медленно съезжает с парапета и оказывается в реке. Позже автомобиль подняли из воды при помощи крана.
Как сообщает "Фонтанка", в момент падения в салоне находился мужчина 1963 года рождения, а также пятимесячный младенец и ребёнок девяти лет. Серьёзных травм они не получили — медики зафиксировали среднее переохлаждение.
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