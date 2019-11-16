Президент Сербии рассказал, когда вернётся к работе после госпитализации

Президент Сербии Александр Вучич, которого ранее госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщил, что вернётся к исполнению своих обязанностей 18 ноября.

— Спасибо докторам и работникам Военно-медицинской академии. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу, — написал Вучич в "Инстаграме".

Напомним, сербский лидер попал в больницу из-за проблем с сердцем вечером в пятницу, 15 ноября. Сегодня его советница рассказала, что состояние президента стабильно, но он до сих пор находится в больнице.