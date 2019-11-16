Кот Стэн вступил в борьбу на выборах в британский парламент

По словам владельца животного, борца с Brexit Питера Кука, у Стэна большие политические планы.

Участники общественного движения "Кошки против Brexit" (UCAT) выдвинули на предстоящие выборы в британский парламент своего кандидата — рыжего кота Стэна. Об этом сообщила газета The Mirror.

Хвостатый станет официальным кандидатом от избирательного округа Джиллингем и Рейнхем в графстве Кент.

Питер Кук, владелец пушистого питомца, заявил, что в рамках своей предвыборной кампании Стэн предлагает открыть доступ кошкам на крышу железнодорожного вокзала Джиллингема, чтобы избавиться от голубей.

По словам Питера Кука, безумие, которое охватило страну из-за премьера Бориса Джонсона, необходимо прекратить. В данный момент за кота Стэна готовы проголосовать около 700 человек.

— Наши города заслуживают лучшего. Brexit увеличит вероятность того, что Мидуэй (унитарная единица на севере графства Кент. — Прим. Лайфа) испытает большие трудности, понесёт лишения, — заявил владелец Стэна.