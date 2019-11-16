Психолог объяснил, почему часть общества может сочувствовать доценту Соколову

При этом эксперты считают, что смягчающих обстоятельств в деле учёного нет, историку грозит до 15 лет лишения свободы.

Определённая часть российского общества действительно может проявлять сочувствие к задержанному по подозрению в убийстве доценту СПбГУ Олегу Соколову, всё из-за его социального положения. Об этом в беседе с URA.RU заявил психолог Алексей Рощин.

По его мнению, в России ещё остались отголоски сословного общества, когда считалось, что пожилой профессор по социальному статусу выше молодой девушки из провинции. Рощин напомнил, что ранее считалось, что женщина в общей иерархии находится ниже мужчины.

Кроме того, психолог отметил, что из-за большой разницы в статусах убитой аспирантки и профессора часть россиян может думать, что у обвиняемого могли быть основания для совершения преступления.

С Рощиным согласен и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, который напомнил, что в России всегда "коленнопреклонённо относились к сословиям, которые выше".

Как добавил криминалист Михаил Игнатов, в судебной практике есть несколько примеров, когда из-за социального статуса преступники получают смягчённое наказание. Однако, добавил эксперт, в случае с Соколовым этого не произойдёт. Для профессора СПбГУ смягчающих обстоятельств нет, уверен Игнатов, историку грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию похоронили на родине в Краснодарском крае.