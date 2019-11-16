Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим. Об этом свидетельствует информация портала PlaneRadar, который в реальном времени передаёт обстановку в мировом воздушном пространстве.
Беспилотник ВВС США вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Разведывательная деятельность судна велась в восточной части акватории Средиземного моря на высоте около 16 тысяч метров и длилась более десяти часов.
09:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 ноября 2019 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸 | 412TW |, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, в восточной части акватории Средиземного моря.#USAF #UAV #RQ4 pic.twitter.com/U3DDcqUyIM
Кроме того, разведывательный полёт проходил вдоль побережья Ливана и Сирии, откуда технически беспилотник мог наблюдать за районом столицы Сирии — Дамаска.
Воздушные суда стран НАТО нередко проявляют интерес к воздушному пространству у границ России, самолёты часто фиксируются у берегов Крыма и на Балтике.
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