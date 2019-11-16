Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии

Время разведывательной миссии аппарата Global Hawk составило более десяти часов.

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим. Об этом свидетельствует информация портала PlaneRadar, который в реальном времени передаёт обстановку в мировом воздушном пространстве.

Беспилотник ВВС США вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Разведывательная деятельность судна велась в восточной части акватории Средиземного моря на высоте около 16 тысяч метров и длилась более десяти часов.

Кроме того, разведывательный полёт проходил вдоль побережья Ливана и Сирии, откуда технически беспилотник мог наблюдать за районом столицы Сирии — Дамаска.

Воздушные суда стран НАТО нередко проявляют интерес к воздушному пространству у границ России, самолёты часто фиксируются у берегов Крыма и на Балтике.