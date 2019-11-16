Полицейский заплатил проститутке, а она оказалась его коллегой под прикрытием

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В американском Сиэтле произошла курьёзная история: 53-летний капитан полиции Вэнделла Вуллери заплатил 40 долларов проститутке, которая оказалась его коллегой под прикрытием. После передачи денег его сразу же арестовали сотрудники его же департамента, сообщает KIRO-7.

— Сотруднику предъявлены соотвествующие обвинения, он помещён в тюрьму. Вуллери — ветеран полиции, работал в бюро профессиональных стандартов. Сейчас он отстранён от должности, пояснили в департаменте.

Также уточняется, что в ходе операции задержали ещё четверых человек.

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