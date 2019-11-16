В Брюсселе увеличили до 200 евро штраф за брошенный на землю окурок

Также жителей города будут информировать о том, что каждая выброшенная в неположенном месте сигарета наносит удар по экологии.

В Брюсселе с 50 до 200 евро увеличился штраф за выброшенный на землю окурок, об этом сообщила куратор службы общественной чистоты Зубида Джеллаб на своей странице в "Фейсбуке".

Она также отметила, что мэрия запускает план, который повысит осведомлённость среди курильщиков и приучит их пользоваться карманными пепельницами, а стационарные планируется установить по всему городу.

Такие суровые меры власти объясняют тем, что значительную часть мусора, собираемого с улиц, составляют именно окурки, а они долго разлагаются и содержат большое количество вредных веществ, таких как мышьяк, свинец, никотин и канцерогены.

Джеллаб также подчеркнула, что одна выброшенная сигарета загрязняет 500 литров воды в океане и "медленно убивает" моря.