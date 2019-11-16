Актёр Гаркалин назвал уткой сообщения о его недомогании

Известный актёр театра и кино Валерий Гаркалин отреагировал на сообщения о том, что накануне вечером ему якобы понадобилась экстренная медицинская помощь. 65-летний артист заявил, что слухи о его недомогании — неправда, передаёт Пятый канал.

— Это всё утка. Я сейчас в Сочи на гастролях, — сказал актёр.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что народному артисту РФ стало плохо в московском ресторане. При этом, по данным изданий, Гаркалина по его же просьбе осмотрели врачи скорой, правда, от дальнейшей госпитализации актёр якобы отказался.