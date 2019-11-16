В Бельгии мигрант с палкой напал на прохожих, двое пострадавших

В бельгийском городе Кортрейк мигрант из Ганы напал на иностранных прохожих с палкой, двое получили серьёзные ранения, ещё один отделался лёгкими травмами, сообщает издание Nieuwsblad со ссылкой на прокуратуру Фландрии.
В настоящий момент злоумышленник арестован, полиция устанавливает обстоятельства происшестия. По предварительным данным, у него имеется психическое заболевание.
По словам прокурора, пострадавшие тоже были иностранцами, однако их гражданство не уточняется. Но представители правоохранительных органов отрицают расистские мотивы.
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