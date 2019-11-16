В Бельгии мигрант с палкой напал на прохожих, двое пострадавших

Полиция отрицает, что уроженец Ганы имел расистские мотивы, скорее всего, он психически болен.

В бельгийском городе Кортрейк мигрант из Ганы напал на иностранных прохожих с палкой, двое получили серьёзные ранения, ещё один отделался лёгкими травмами, сообщает издание Nieuwsblad со ссылкой на прокуратуру Фландрии.

В настоящий момент злоумышленник арестован, полиция устанавливает обстоятельства происшестия. По предварительным данным, у него имеется психическое заболевание.

По словам прокурора, пострадавшие тоже были иностранцами, однако их гражданство не уточняется. Но представители правоохранительных органов отрицают расистские мотивы.