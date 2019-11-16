Airbus может разработать самолёт с нулевым выбросом углерода уже к 2030 году

Региональные лайнеры на 100 мест не будут загрязнять окружающую среду, а в случае успеха их технологии будут перенесены на более крупные и дальние рейсы.

Авиаконцерн Airbus может потенциально разработать новый самолёт, который не будет загрязнять окружающую среду и будет иметь нулевые выбросы углерода, к 2030 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора Airbus ExO Alpha Сандру Шеффер.

По её словам, компания работает с партнёрами над созданием более экономичных двигателей, изучением гибридов и альтернативных видов топлива и улучшением аэродинамики. Технологии будут отличаться в зависимости от размера и типа лайнера и его характеристик.

Региональные самолёты на 100 мест с нулевым выбросом углерода могут появиться у авиакомпании уже через 10 лет, и в случае их успеха опыт может быть перенесён на более дальние и вместительные рейсы.

— Сегодня нет единого решения для выполнения обязательств в 2050 году, но есть ряд решений, которые, если собрать их вместе, приведут к этой цели, — отметила Шеффер, напоминая о соглашении авиакомпаний сократить выбросы углекислого газа.