В Армении бабушка и четверо внуков погибли от отравления угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту продажи неисправной газовой колонки.

В Армении пожилая женщина и четверо детей погибли, предположительно, отравившись угарным газом, передаёт сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Трагедия произошла в городе Нор-Ачн Котайкской области. На место происшествия выехали врачи и сотрудники правоохранительных органов. Тела бабушки и четверых её внуков были обнаружены в доме, где произошла утечка из колонки на кухне.

Отмечается, что родители детей разведены, проживают на Украине, ухаживали за ними бабушка и дядя.

Как сообщили "Sputnik Армения" в Следственном комитете, было возбуждено уголовное дело по факту продажи некачественного газового оборудования, виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что под Саратовом мать и четверо сыновей задохнулись угарным газом.