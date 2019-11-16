В Мытищах арестован водитель, убивший ножом пешехода — видео

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, из-за этого у него возник конфликт с владельцем внедорожника.

В подмосковных Мытищах водитель ударил в шею ножом пешехода, который помешал его проезду, от полученных травм тот скончался. В настоящее время злоумышленник арестован правоохранительными органами, сообщает Следственный комитет по Московской области.

Инцидент произошёл на улице Коминтерна. На видео человек переходит дорогу в неположенном месте, мешая проезду машин. Рядом с ним останавливается чёрный внедорожник, между мужчинами разгорается конфликт. Пешеход хватается за шею и падает на дорогу, а автомобиль скрывается с места происшествия.

Очевидцы сообщили, что к пострадавшему долгое время никто не подходил, автомобилисты объезжали его рядом.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 68-летний местный предприниматель. Следственный отдел ГСУ СК РФ города Мытищи возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).